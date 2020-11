A l'oeuvre d'Endoume, on prie et on joue

“ Ici on joue, ici on prie” telle est la devise des oeuvres de jeunesse Timon David.

Des oeuvres qui portent le nom de leur fondateur, le père Joseph-Marie Timon David, un prêtre marseillais qui a vécu au 19è siècle.

Près de 200 ans après, ses oeuvres de jeunesse perdurent spécialement à Marseille,

aujourd’hui nous vous proposons de découvrir l’oeuvre d’endoume qui existe depuis 1904 et qui fourmille d’idées pour aller du coeur du Christ au coeur des jeunes.

Rencontre avec le Père Guillaume Jamin