"L'orgue avecest une image de l'Eglise mais c'est aussi la voix du Père Eternel

Le grand orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Luçon est une référence parmi les grands orgues romantiques français. Installé en 1857 dans l’église-mère du diocèse, il participe depuis cette époque à la vie liturgique en prolongeant par la musique la prière et la ferveur des fidèles assemblés. Depuis plus de 20 ans, il n’y avait pas eu de disque consacré à ce roi des instruments. Un programme historique, celui des deux inaugurations successives de l’orgue en 1856 et 1857, retrouvé et interprété par Guillaume Marionneau, vient de paraître au disque, avec le soutien des associations Jeux d’orgue, Orgues en Vendée, de la ville de Luçon et du Conseil départemental de la Vendée.