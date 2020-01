"L'urgence de l'annonce de l'Evangile s'impose à tous les chrétiens"

L'évêque de Séez lance dans le diocèse une large démarche pour que chacun puisse s'emparer de cette question: "Pourquoi tout baptisé, tout mouvement d'Eglise doit être quelqu'un qui évangélise?" Et Mgr Jacques Habert de préciser que les moyens sont divers et que chacun doit trouver et assumer son charisme propre dans un contexte actuel où beaucoup de nos contemporains n'ont plus idée de qui est Jésus? D'où l'importance d'une "nouvelle évangélisation".