La 3ème lettre pastorale de Mgr Le Saux

"Témoins de l’Espérance" est la 3ème lettre pastorale publié par Mgr le Saux depuis son arrivée à la tête du diocèse. En 2010, elle s'intitulait "Je vous donnerai un avenir, une espérance", et il y a 7 ans : "Que votre bonté soit connue de tous les hommes". L'évêque du Mans a détaillé ses propos sur RCF.



"J'ai souhaité revenir sur la mise en œuvre du synode qui posait la question de l'avenir des paroisses et aussi m’arrêter sur l'épidémie que nous connaissons. Elle nous interroge sur notre vulnérabilité, la nécessité d'une proximité, d’une fraternité locale."

Depuis plusieurs mois l’Eglise de Vendée est secouée par des affaires de pédophilie. Mgr Jacolin a entrepris une démarche de vérité sur les abus de conscience et les abus sexuels dans l’Eglise. L'évêque de Luçon a reçu personnellement plusieurs dizaines de victimes de prêtres et cette semaine par voie de communiqué, le diocèse a annoncé une reconnaissance officielle des faits, et une repentance publique. Ce sera le 23 octobre prochain, au cours d’une conférence de presse en présence de victimes. Une première pour l'Eglise en France.

En Sarthe aussi un travail est en cours, il a été évoquée lors d'une émission spéciale sur RCF diffusée il y'a quelques mois.

