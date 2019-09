La 5ème édition du congrès mission

Le congres mission se tenait à Paris ces 27, 28 et 29 septembre 2019. Co-organisée par Anuncio, la Communauté de l’Emmanuel, Alpha et Aïn Karem, la 5ème édition de ce véritable laboratoire de la mission proposait pendant 48 heures des dizaines de tables rondes, ateliers et rencontres pour renouveler notre désir d’annoncer le Christ, partager et faire le plein de bonnes idées. Et si vous aussi alliez faire le plein d’outils missionnaires ?