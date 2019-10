Le 7 octobre 1571, dans le golfe de Patras, en Grèce, eut lieu la plus grande bataille de tous les temps : la bataille de Lépante. Quatrième Guerre vénéto-ottomane, elle vit s'opposer la puissante marine ottomane et la flotte chrétienne, composées de soldats venus de plusieurs pays d'Europe et réunis sous le nom de Sainte-Ligue à l'initiative du pape Pie V. Une bataille qui se conclut par la victoire des chrétiens et sonna comme un coup d'arrêt porté à l'expansionnisme ottoman. C’est d’ailleurs en souvenir de cette victoire que fut instituée la fête de Notre-Dame de la Victoire, puis fête du Saint-Rosaire à partir de 1573.