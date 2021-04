La campagne 2021 du Denier de l'Eglise

Une campagne essentielle

L'économe diocésain qui vient de lancer la campagne annuelle du denier de l'Eglise.

La page du don sur le site Internet du diocèse de Grenoble-Vienne : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/denier.html

La spiritualité du père Eymard - 2 Le sens de la fête de Pâques.

La fête de Pâques est la plus importante des fêtes chrétiennes. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort. Elle est la plus ancienne et elle se place au centre de l’année liturgique. La célébration de la fête de Pâques est aussi une occasion pour les chrétiens de renouveler leurs engagements de baptême.

Pour le père Eymard, la Pâques marque le plus beau un jour de l’année. Elle est le jour par excellence, source de la joie. La Pâques, célèbre bien sur la résurrection de Jésus et aussi la nôtre. Elle est une entrée au ciel. Le Père dit :

« Je ne saurais, écrivait-il, vous exprimer tous les sentiments qui se pressent aujourd’hui dans mon âme, et ma langue ne suffit pas pour dire la joie que je sens dans mon cœur. Ce jour me paraît plus beau que tous les autres jours ; le soleil y brille à mes yeux d’un éclat plus pur, et la nature entière qui s’est affligée à la mort de son créateur me semble tressaillir d’une joie toute sainte. De même que Marie, mère de Jésus, est la première entre toutes les femmes, de même ce jour tient le premier rang entre tous les autres jours de l’année. »

Il est le plus beau jour, parce que par la Pâques, le Seigneur ouvre la porte à toutes les âmes qui attendaient l’entrée au ciel. Depuis ce jour, cette porte demeurée fermée, s’est ouverte à tous les croyants. C’est par la même porte que sont passés les Apôtres, les martyrs, toutes les saintes âmes répandues dans toutes les parties de l’univers. Par la Résurrection, Jésus ouvre l’entrée de l’Église. La résurrection reste le fondement de la foi chrétienne.

Les chrétiens se distinguent par leur foi en la résurrection. Tout le monde admet que Jésus est né, a souffert, est mort et a été enseveli mais, les chrétiens croient, eux, que le Christ est ressuscité des morts. Cette foi en la Résurrection du Christ, s’enracine sur les prédictions des Écritures et aussi sur les témoignages des apôtres.

Le père Eymard dit encore : « La Résurrection est le plus important des articles de notre foi, puisqu’elle sert de fondement à la Religion tout entière. C’est cette croyance qui nous distingue du reste des hommes. »

Mes frères, disait saint Paul aux fidèles de Corinthe, ceux qui vous ont prêché l’Évangile vous ont appris que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les mêmes Écritures; qu’il s’est fait voir à saint Pierre et aux autres apôtres; qu’il s’est même fait toucher par ceux qui étaient incrédules. Voilà ce que nous vous avons enseigné et ce que vous avez cru.