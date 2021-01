La carte postale et l'Eglise maronite

Comment certains clergés de l' Eglise maronite ont utilisé la carte postale, considérée comme un objet touristique, pour faire connaitre les maronites du Liban et leur cause. On retrouve Charbel Matta suivi d'une discussion avec le pasteur Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.