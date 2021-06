La catéchèse Montessori expérimentée par le diocèse de Marseille

On le sait un peu moins mais Maria Montessori, connue pour sa pédagogie développée en milieu scolaire, a écrit trois ouvrages dédiés à la formation spirituelle de l’enfant.



Un enseignement basé sur l’expérience et les cinq sens pour aider l’enfant en bas-âge à développer son intériorité et découvrir le sens du sacré.



Le diocèse de Marseille expérimente cette catéchèse Montessori depuis quelques mois et on en parle avec Soeur Marie-Anne, responsable de la catéchèse au diocèse de Marseille et Olga, catéchiste Montessori.