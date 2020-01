La chandeleur, fête incoutournable du calendrier marseillais

A Marseille la chandeleur se fête comme nul part ailleurs.



Ce temps fort du calendrier religieux se déroule autour de l'abbaye Saint-Victor et dure neuf jours du 2 au 10 février.



Au programme: des moments phares comme l’arrivée de l’évangile par la mer et la procession avec Notre-Dame-de-la-Confession, ainsi que de nombreuses messes et célébrations en présence de mouvements et communautés chrétiennes.