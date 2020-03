La Cimade a 80 ans

La Cimade est l’acronyme de Comité inter-mouvements auprès des évacués.

Cette association a été créée en 1939 en France peu après le début de la seconde guerre mondiale par des mouvements chrétiens de confession protestante, pour venir en aide aux réfugiés.



80 ans plus tard, elle est devenue une association oecuménique et selon ses statuts « la Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités et d’assurer leur défense, quelles que soient leur nationalité, leur origine, ou leur position politique ou religieuse”.



Le dimanche 29 mars au Temple de la rue Villars à Aix, aura lieu l'anniversaire des 80 ans de la Cimade, l'occasion de se demander comment se vit sa mission aujourd'hui dans notre région.