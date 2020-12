La crèche de l'espérance à Notre-Dame de Fourvière

Au milieu des personnages habituels de la nativité, dix personnalités qui ont fait l’histoire de Lyon sont représentées. Cette année, deux nouveaux santons viennent s’ajouter au tableau : Sainte Blandine et Saint Irénée, attendant et vivant, comme chacun de nous, le retour de la joie et de la paix.

Petite nouveauté cette année, vous pouvez faire le tour de la crèche pour l’admirer sous tous ses angles !

Jusqu'au 2 février, admirez la crèche de l'espérance à la basilique Notre-Dame de Fourvière | Infos sur fourviere.org

LE MOT DE LA SCULPTRICE

Ces santons sont réalisés par une artiste-sculptrice installée à Lyon, Estelle Reverchon. Voici comment elle a conçu cette crèche si particulière :

Santon SAINT IRÉNÉE

Parmi les nouveaux santons, Saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, à qui cette année a été consacrée dans le diocèse de Lyon.

Étienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée, décrit ce santon :

Il explique ensuite quel message d'espérance porte Saint Irénée pour la période actuelle, dans le cheminement vers Noël :

Santon SAINTE-BLANDINE

Le recteur de la basilique de Fourvière, le père Matthieu Thouvenot, présente cette célèbre sainte lyonnaise :

Santon FRÉDÉRIC OZANAM

Parmi les santons, retrouvez Frédéric Ozanam, historien, essayiste et catholique français mort en 1853, et qui a passé une partie de sa vie à Lyon avec sa famille (au 5 rue Pizay) : il est aussi et surtout fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP). Écouez sa présidente départementale dans le Rhône Geneviève Bussac :

Santon ANTOINE CHEVRIER

Ce santon représente le bienheureux Antoine Chevrier, fondateur de l’Institut du Prado. Écoutez le Père Gilles Vadon, prêtre à Saint-Priest et membre de l’Institut du Prado :