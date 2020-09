A la découverte de Jeanne d'Arc et de la représentation à l'opéra

Dans Cathédrale en fête, spéciale Jeanne d'Arc, à l'occasion de la production de l'opéra Giovanna d'Arco de Verdi à l'Opéra Théâtre de Metz Métropole, dans le cadre du jubilé des 800 ans de la cathédrale de Metz. Rencontre avec Danièle Pister, vice-présidente du Cercle lyrique de Metz et avec Paul-Emile Fourny, directeur de l'Opéra Théâtre. Extraits musicaux du prologue et du trio final de l'opéra de Verdi et Jeanne de Laurent Voulzy.