À la découverte de l'abbaye de Chantelle (1/2)

Au cœur du Bourbonnais, entre Vichy et Montluçon, l’abbaye Saint-Vincent de Chantelle se dresse sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Bouble. Classée au titre des monuments historiques, cette abbaye vit grâce à une communauté de moniales bénédictines petite par le nombre mais très vivante. Les religieuses suivent la règle de saint Benoît et concilient vie de prière et travail. Béatrice Soltner est allée les rencontrer.



L'eau de Cologne des sœurs de Chantelle

Le monastère s’est fait connaître par la fabrication de son eau de Cologne et ses produits cosmétiques, que les religieuses fabriquent depuis 1954. Une véritable aventure pour la communauté que cette eau de Cologne !

Avec l'arrivée de nouvelles normes, la composition du produit s'est complexifiée. Les sœurs de Chantelle font désormais appel à des salariés. Avec une originalité : l’entreprise est co-dirigée par une sœur gérante et par une femme laïque.

Reportage réalisé en juillet 2019