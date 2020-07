À la découverte de l'abbaye de Chantelle (2/2)

Peut-être vous êtes-vous déjà parfumé avec de l’eau de Cologne de l’abbaye de Chantelle ? Depuis 1954 les bénédictines de l’abbaye Saint-Vincent de Chantelle vivent grâce à la fabrication de produits cosmétiques.

Cette aventure a été patiemment élaborée et s’est complexifiée avec l’arrivée de normes plus rigoureuses, si bien qu’aujourd’hui les religieuses se sont entourées de salariés. Originalité de Chantelle : l’entreprise est co-dirigée par une sœur gérante et par une femme laïque.

Reportage réalisé en juillet 2019