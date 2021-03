A la découverte de la prière et de la vie spirituelle ignatiennes

La spiritualité jésuite s'enracine dans une Espérance fondamentale qui consiste à croire que Dieu est présent en toutes choses et qu'il nous précède. Cette présence nous engage dans la quête d'une liberté intérieure pour laquelle nous sommes faits, basée sur une relation directe avec Dieu.

La tradition ignatienne propose des "moyens" par lesquels passer pour vivre cette espérance et parvenir à cette liberté. Le premier d'entre eux sont les exercices de saint Ignace, véritables patrimoine spirituel, encore très pratiqués aujourd'hui. Ils se vivent à travers un accompagnement spirituel, caractéristique des jésuites, et ont souvent pour but le discernement.

Missionnaires depuis l'origine, les jésuites et ceux et celles qui vivent de la spiritualité ignatienne ont pour vocation d'aider les autres à découvrir l'amour de Dieu et de les aider à grandir dans la foi.