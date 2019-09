"La définition du prêtre ne se limite pas à ce qu'il fait !"

Le déménagement des prêtres âgés de St Aldric à la Maison de retraite Bonnière du Mans, la rencontre avec la communauté de Wallis et Futuna, ou encore l'accueil et l'installation des nouveaux curés du Diocèse. On fait le point sur l'actualité de notre communauté chrétienne, avec notre évêque Mgr Yves Le Saux. Il est au micro d'Axelle de Feraudy.