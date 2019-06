La fermeture des églises : redéfinir la pastorale et responsabiliser les laïcs

84 prêtres sont en activité dans le diocèse d’Aix et Arles, ils desservent 160 lieux de cultes répartis sur un territoire de 476 000 hectares, pour une population de 960 000 habitants. Le diocèse d’Aix et Arles a la particularité d’être très étendu et certains curés de paroisses doivent parcourir des kilomètres pour assurer la messe dans les différentes églises et chapelles. Quelle présence faut-il envisager dans les années à venir ? Pour en parler, nous accueillons Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles.