" La figure de Joseph est un modèle pour notre époque "

Retour sur l'actualité de notre Diocèse, avec Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans. Et notamment sur l'année Saint Joseph qui vient tout juste d'être décrétée par le pape François. Et sur ce dimanche, le troisième dimanche du temps de l'avent, qui est celui de la Joie. La joie d'avoir rencontré une personne le Christ et de savoir que nous ne sommes pas seuls.