La Fraternité Politique du Chemin Neuf appelle les jeunes à voter dimanche

Le premier tour de scrutin a été marqué par une abstention record. 66,74 % des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche dernier. C’est moins d’un français sur 3.

Chez les jeunes, les chiffres sont encore plus éloquents. 82 % des électeurs de moins de 35 ans n’ont pas voté, contre 70 % en 2015. "Je crois percevoir qu'il y a un manque de confiance. [...] Beaucoup de jeunes après cette pandémie retrouvent une liberté de vivre, de partir en week-end et je crois qu'il y a aussi ça qui joue", estime Hugues Dubois, le responsable de la Fraternité politique du Chemin Neuf, une association qui regroupe des jeunes désireux de s’engager en politique.

Encourager les jeunes à participer aux élections

La Fraternité politique du Chemin Neuf qui regroupe des jeunes chrétiens de 18 à 33 ans encourage justement les jeunes à prendre part au débat politique et à participer aux élections. "On dit que les chrétiens sont dans le monde sans être du monde mais ils sont bien du monde. On essaye de donner à chacun l'occasion de prendre sa part. Quand on commence à s'intéresser à ce qu'il se passe autour de nous, on ne peut pas fuir la responsabilité de citoyen à participer aux élections", poursuit Hugues Dubois.

La Fraternité politique incite les jeunes à aller voter dimanche pour le deuxième tour. Le vote est un premier acte d’engagement pour la Fraternité politique qui organise du 27 juillet au 1er août prochain le rassemblement "Change makers" à Budapest. Un rassemblement destiné à passer des paroles aux actes et à s’engager pour construire le monde de demain.