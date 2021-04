La joie selon saint Ignace avec Sylvie Robert, soeur Auxiliatrice

La joie de Pâques

Pour Sylvie Robet, la joie de Pâques se comprend grâce aux Évangiles, notamment celui des pélerins d'Emmaus et cette rencontre avec Jésus "qui leur a ouvert les yeux, les oreilles, elle leur a délié les jambes et leur a délié la langue et je crois que toute la joie de Pâques elle nous est dite là".

"La joie de Pâques, elle touche trés profond en nous, elle est allégresse, dynamisme, mise en mouvement."

La joie de Dieu selon Saint Ignace

C'est grâce à cette joie intense de Dieu que Saint Ignace a commencé à s'intéresser à lui. Pour le fondateur des jésuites "le Christ ressuscité c'est Celui qui console et Ignace invite à contempler le Christ ressuscité et quand il fait cette invitation, il propose de demander une grâce : "Demandez là grâce d'éprouver intensément allégresse et joie de la si grande gloire et joie du Christ" témoigne Sylvie Robert.