La journée mondiale des grands-parents et personnes agées à St Papoul

invité : Jacques Gayraud, président du M.C.R (Mouvement des Chrétiens Retraités et Christian Bellot



Une émission pour échanger autour de la journée mondiale des grands-parents et personnes âgées qui se déroulera le dimanche 25 juillet au sein de l’Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul. Le M.C.R, au pilotage de cet évènement diocésain, propose une journée festive, ouverte à tous et intergénérationnelle pour se retrouver le temps d’une journée : ateliers réflexifs et ludiques, chapelet, temps spirituel, visite de l’Abbaye, marche, etc.