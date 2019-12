La Lumière de la Paix de Bethléem va briller dans les Alpes-Maritimes

Son arrivée est prévue dimanche 15 décembre dans les Alpes-Maritimes, après des étapes à Vienne et Paris. La Lumière de la Paix de Bethléem sera accueillie et transmise au cours d'une messe à 17h en l'église Sainte Monique, avenue Paul Montel à Nice. Depuis 14 ans, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France et les Scouts et Guides de France s’unissent pour la transmettre. En 2018, nous avions assisté à ce moment à la cathédrale d'Antibes. Souvenirs...