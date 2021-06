La Maison des familles du bassin annécien : parentalité, fraternité et vivre-ensemble !

Dans l'actualité

Priez pour les victimes de la torture ! Les chrétiens y sont invités par l'ACAT ce week-end. François Tessier, membre du groupe d'Annecy, nous parle de cette Nuit des Veilleurs.

Les chrétiens y sont invités par l'ACAT ce week-end. François Tessier, membre du groupe d'Annecy, nous parle de cette Nuit des Veilleurs. La nuit des églises : visites, événements fraternels et concerts au programme ces jours-cis en Haute-Savoie.

3 jours de prière et service dans la paroisse de Frangy le week-end prochain, pour tisser du lien et vivre la famille-église.

A voir : le reportage de TV Lourdes sur la Mission du 12-13 juin en Haute-Savoie.

LA TABLE RONDE

La Maison des familles du bassin annécien est un lieu d’aide à la parentalité fondé par le Secours Catholique et les apprentis d’Auteuil il y a 5 ans.

Un endroit où salariées et bénévoles accueillent des mamans, des papas et des enfants isolés, migrants ou en situation de précarité.

Et petit-à-petit, les parents prennent confiance, s'approprient le lieu et partagent des activités et des projets ! Dans un esprit de bienveillance, de partage des connaissances et des trucs et astuces de chacun pour une vie de famille positive.

Aujourd'hui des membres actifs de la Maison nous racontent ce qu'il s'y vit depuis cinq ans :

- Claudine Boyer, présidente de la Maison des Familles du bassin annécien

- Camille Méjat, co-responsable de la Maison

- Marion Fournier, éducatrice spécialisée

- Sanae, Fabienne et Fatima-Zara : mamans participantes à la vie de la Maison