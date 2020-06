"La mission du prêtre le dépasse, ce qui est paradoxallement est réconfortant"

Alors queMgr Habert ordonnera deux nouveaux prêtres le 28 juin prochain en la cathédrale Notre-Dame, l'évêque du diocèse de Séez revient sur ce qu'est profondément un prêtre et ce que change pour lui le sacrement, que recevront à leur tour Amen Ovoh et Mehdi Riffi.

Au milieu du XIXème siècle, le diocèse de Séez compté près de 350 prêtres. Aujourd'hui, ils sont une soixantaine de prêtres en activité "sur le terrain", parfois âgés de 80 ans. Faut-il alors changer la manière d'être prêtre? "Il faut donc s'adapter et trouver des formes nouvelles, constate Mgr Jacques Habert, mais elles ne se trouveront que dans la mesure où nous revenons les fondamentaux de la mission de l'Eglise."