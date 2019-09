La Mission Universelle au 21è siècle : pourquoi, comment ?

"Un missionnaire, c'est un baptisé qui rayonne de l'Evangile, en vit, en témoigne" explique le Père Antoine Sondag, directeur du Service National de la Mission Universelle de la Conférence des Evêques de France (jusqu'à cette rentrée 2019).

"Etre missionnaire, ce n'est surtout pas être prosélyte. La Mission, c'est l'échange, le partage".

"Etre missionnaire, ce n'est surtout pas être prosélyte"

Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux prêtres, religieux et laïcs envoyés officiellement en mission, ils sont environ un millier de français.

"En ce moment, sur vingt-cinq missionnaires de Haute-Savoie, sept sont des laïcs. Ils sont partis en volontariat via des organismes comme la DCC, les MEP, FIDESCO" souligne Anne-Marie Berthollet, déléguée à la Mission Universelle pour le Diocèse d'Annecy.

Rayonner l'Evangile dans la mondialisation

"Migrants, travailleurs frontaliers, tourisme, relations économiques : nous vivons dans un monde mondialisé. Etre Missionnaire, c'est rayonner l'Evangile aussi dans ces réalités-là" explique le Père Antoine Sondag.

Soeur Raymonde Bulloz, annécienne et Soeur de Saint-Joseph, a passé quarante ans au Sénégal. Ses yeux s'illuminent en racontant sa vie en Afrique : « La mission, c'est donner. Mais c'est surtout recevoir... tellement ! On aide des personnes à se remettre debout. Et pour moi, toutes ces personnes sont autant de signes de Dieu ! »

"En nous ouvrant sur les autres, nous générons un peu plus de communion, d'Amour et de Paix entre les êtres humains" résume Pierre Diara, responsable de l'UPM, l'une des Oeuvres Pontificales Missionnaires.

LE CRI DES PAUVRES ET LE CRI DE LA PLANETE

Fin août 2019, une trentaine de participants se sont retrouvés pour l'Université d'été du Service National de la Mission Universelle, organisée à Annecy. Thème de cette session : Le cri des pauvres et le cri de la planète ne forment qu'un seul et même cri. Un thème inspiré par Laudato Si, l'Encyclique du Pape François sur l'Ecologie Intégrale (2015).

"Aujourd'hui la question écologique rejoint la question sociale. En France et à l'échelle de la planète. L'une des clés, pour le Pape, c'est la notion de Sobriété Heureuse" explique Soeur Hélène Noisette, l'une des intervenantes de l'Université d'été.

"La Mission c'est aussi s'attaquer aux problèmes de notre temps. Et essayer de discerner les chemins de justice, de paix et d'intégration pour tous" conclut le Père Antoine Sondag.