la mission universelle et le mois missionnaire extraordinaire

Le service de la Mission Universelle est lié aux Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) qui ont pour but de promouvoir l’esprit missionnaire universel. Il leur revient la tâche première de donner une impulsion à la coopération pour harmoniser les forces missionnaires et garantir une distribution équitable des aides financières qu’elles reçoivent pour la mission de l’Église dans les pays les plus démunis. 1100 diocèses sur les 5 continents sont aidés chaque année. Pour promouvoir l'Esprit Missionnaire, le Pape FrançoisJe a décrèté un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, "afin de susciter une plus grande prise de conscience de la Mission et de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale." Il désire que "ce soit une occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière – âme de toute mission –, l’annonce de l’Évangile, la réflexion biblique et théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne et les actions concrètes de coopération et de solidarité entre les Églises."