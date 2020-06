La nuit des églises n'est pas annulée pour Saint-Just dans le Cher

Cette année la Nuit des églises est annulée mais dans le Berry une commune a quand même tenu à organiser quelque chose, on découvre cela à la fin de ce Vitamine C !



Le diocèse imagine un projet écologique autour des marais de Bourges. C'est l'une des nouveautés annoncées pour la rentrée, il y en a 3 autres.



Les personnes âgées ont pu être très isolées durant le confinement. C'est dans notre région Centre que nos aînés ont le plus ressenti la solitude selon un rapport des Petits Frères des Pauvres. Une période qui a laissé des séquelles, notamment sur la santé.