La nuit des églises : plusieurs rendez-vous dans le Berry dès ce 26 juin !

La nuit des églises fait son grand retour après une édition annulée l’an dernier à cause du Coronavirus. L’évènement a lieu partout en France dès ce 25 juin, jusqu’au 5 juillet. On fait le tour du programme en Berry avec François Chasseriau, du Diocèse de Bourges, et Marie Sylvie Floquet, Des amis de l’orgue de la Châtre.



Et on découvrira aussi la figure de Louisa Dansard, surnommée la Dame aux roses, d'ailleurs un ouvrage va bientôt paraître pour retracer sa vie, en coopération avec La Bouinotte, signé Jean-Pierre Dermenghem.