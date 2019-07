La parole aux Pitchouns - 7 août 2019 à 11:00

Les rediffusions de l'été : Mercredi à 11h00

La parole est donnée aux enfants des écoles et paroisses des Bouches-du-Rhône qui posent leurs questions à Dieu dans le cadre d'un nouveau parcours catéchétique qui s'appelle #Taslaparole. On leur répond dans cette émission ! Toutes les écoles et paroisses sont invitées à y participer, et pour rejoindre cette initiative, il faut simplement envoyer un mail à taslaparole.marseille@gmail.com, toutes les informations seront données.