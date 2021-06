La place des chrétiens dans le diocèse de Montpellier

Elie Chambon, délégué diocésain aux jeunes, vient présenter le nouveau visage des aumôneries et de la pastorales des jeunes du diocèse de Montpellier. La lettre de mission que lui a confiée l’évêque lui ouvre de belles

perspectives d’action puisqu’il entend bien offrir aux animateurs des formations spirituelles et pratiques afin que les jeunes des collèges et lycées puissent librement affirmer et vivre leur foi.