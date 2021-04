La présence des Jésuites auprès des Jeunes

À l’occasion de la Semaine sainte, RCF a installé ses studios au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, lieu phare de formation théologique, philosophique de la Compagnie de Jésus. Intellectuels, éducateurs, fondateurs d’écoles, les jésuites proposent "davantage". Le mot n’est pas choisi au hasard. Les jésuites ont aussi pour mission d’accompagner les étudiants dans les grandes écoles et les jeunes professionnels.

Pourquoi cette attention aux étudiants et aux jeunes pros? Quelles propositions? Dans quel but? Quel est le profil de ces jeunes? Pauline de Torsiac accueille six invités qui accompagnent au quotidien ces jeunes, futurs acteurs de l'Église.

Accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance

Annoncer l'Évangile aux jeunes est une tradition depuis la fondation de la Compagnie. Les jésuites sont connus pour leurs nombreux collèges, lycées et écoles. À la fin du 19ème, ils se sont investis dans les aumôneries des grandes écoles, qu'on appelle aujourd'hui chrétien grandes écoles.

L'objectif est de "grandir spirituellement et trouver sa place dans le monde" notamment grâce aux exercices spirituels, explique Jacques Enjalbert, aumônier du Centre Saint Guillaume, l'aumônerie catholique des jeunes de Science Po.

Le réseau Magis est un réseau porté par des jésuites, des religieuses, et des laïcs de la spiritualité de St Ignace de Loyola au service de la formation humaine et spirituelle des jeunes de 18 à 35 ans. Le réseau propose l'année Déclic. "Une année de discernement", créée il y a 5 ans, pour "les étudiants qui ont une question vocationnelle au sens large [..] le moteur de l'année déclic, c'est une question qui met en mouvement et qui appelle une réponse" explique Bénédicte Barthalon qui coordonne cette année.

INIGO est le service jésuite de volontariat international. INIGO c'est le nom espagnol de St Ignace. Pour Valentine de Dreuille, présidente de l'association INIGO et ancienne volontaire aux Philippines, le volontariat international fut une expérience pleine de sens pour se mettre en service aux périphéries du monde mais également cheminer spirituellement. "Je voulais que mon volontariat soit inscrit dans une démarche de foi" témoigne-t-elle.

ÉCOUTER ET former POUR INVITER À AGIR

Toutes ces associations et réseaux interconnectés à la famille jésuites sont des lieux de partage, d'écoute et d'accompagnement mais aussi de formation s'appuyant sur les EVO, les Exercices dans la Vie Ordinaire, qui reprennent les exercices spirituels si chers à la vie ignatienne.

Différentes propositions, concrètes et spirituelles, permettent aux jeunes de s'ancrer dans la foi mais aussi d'agir dans le monde. "Pour Ignace tout ces parcours doivent conduire à entrer dans la société" rappelle Gabriel Pigache, responsable du réseau MAGIS.

Dans un monde où le temps semble parfois aller trop vite, la famille ignatienne propose aux jeunes de prendre du temps pour eux. Des lieux de réflexions personnelles, nécessaire à la construction des futurs acteurs de l'Église. "Des lieux où les jeunes peuvent se retrouver, grandir dans la foi et se sentir chez eux" témoigne Valentine de Dreuille.

De véritables "maisons" d'autant plus porteuses de sens en cette période de crise qui frappe particulièrement la jeunesse.