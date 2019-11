La réforme de l'Église et le rôle indispensable des femmes

​Les femmes sont-elles l’avenir de Dieu ?

Le contentieux qui oppose les femmes et les religions est ancien car les monothéismes se sont développés dans un terreau culturel patriarcal. Mais aujourd’hui, comment vivent-elle leur foi ? Comment sont-elles actrices de leurs communautés ? La journal La Croix publie un dossier sur la place des femmes au sein des trois grandes religions monothéistes, islam, judaïsme et christianisme.



Réforme de l'Église : le rôle indispensable des femmes

Alors que l’institution ecclésiale traverse une crise profonde, notamment à cause des abus de toutes sortes commis en son sein, et si la réforme de l'Église - que beaucoup appellent de leurs vœux, pour une Église plus fidèle à l'Évangile et contre les dérives du cléricalisme- et si cette réforme devait passer par les femmes ? Il semble que pour la mener à bien en tout cas, le clergé va devoir s'appuyer sur les femmes, que l'on sait plus pratiquantes que les hommes.



Le pape François et les femmes

"Parfois dans l’Église, le rôle des femmes glisse plus vers la servitude que vers le véritable service", a dit le pape François une lettre (du 12 février 2018), adressée à la théologienne espagnole María Teresa Compte Grau, auteure du livre Diez cosas que el papa Francisco propone a las mujeres ("Dix choses que le pape François propose aux femmes"). Le souverain pontife rappelle par ces mots que les femmes doivent prendre toute leur place dans l'Église.

Et quand il affirme vouloir "une présence féminine plus incisive" dans l’Église, le pape tente de nous faire comprendre qu’au sein du peuple de peuple de Dieu, les baptisées ont un rôle beaucoup plus profond à jouer au service du Corps tout entier. Celui de contribuer à le transformer pour qu’il soit davantage conforme à celui du Christ doux et humble de cœur.