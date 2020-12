A la rencontre des sœurs cisterciennes de l’Abbaye de Rieunette. (rediff)

Les sœurs nous invitent à découvrir l’Abbaye Sainte-Marie de Rieunette non seulement un cloitre loin du monde dans un « désert cistercien » où elles assurent avec professionnalisme la production de produits aromatiques, de cosmétiques mais aussi leur manière de vivre selon l’encyclique « Laudato Si » du Pape François. Une « sobriété heureuse » que l’on peut s’attendre à trouver dans les monastères et abbayes depuis des siècles.

Sr Marie-Lys nous donne des pistes pour vivre Noël différemment, loin de course à la consommation…