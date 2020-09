La rentrée "covid" des catholiques de Haute-Savoie

La Joie d’être ensemble ! C’est le titre du traditionnel pèlerinage diocésain de rentrée, cette année. "Après le confinement, ce thème s'est imposé : comme une Espérance et un souhait pour cette journée. Même avec les masques, même avec la distanciation, cela nous fera du bien de nous retrouver" explique le Père Emmanuel Blanc, Vicaire général du Diocèse d’Annecy.

Le rendez-vous de La Roche-Sur-Foron rassemble traditionnellement un millier de catholiques. Avec cette année un programme adapté aux protocoles sanitaires.

"L'IDÉE C'EST DE PROPOSER UNE ANNÉE COMPLÈTE".

Au-delà de cette rentrée, l'année pastorale s'organise. Avec une certitude : pour vivre la foi en communauté, il va falloir continuer à s’adapter cette année ! Des règles sanitaires qui peuvent se transformer en casse-tête pour certains mouvements et services. Par exemple, pour le service de formation du Diocèse d'Annecy, habitué à rassembler des centaines de personnes sur de grosses journées.

"On s'est demandé s'il fallait annuler certains rendez-vous" témoigne Roland Lacroix, responsable du service. "Finalement, en travaillant en équipe, on trouve des solutions : doubler des formations, les faire dans des églises... L'idée c'est de proposer une année complète."

"L'EGLISE DE DEMAIN SE JOUE AUJOURD'HUI. DANS NOTRE CAPACITÉ À S'ADAPTER AU RÉEL"

Une année où de nouvelles habitudes post-confinement vont peut-être s’installer. Equipes sanitaires pour accueillir à l’entrée de l’église, première communions individualisées plutôt qu’en groupes, services rendus entre paroissiens...

Vincent Grillet, curé de paroisse sur Annecy, préfère y voir le verre à moitié plein : "Les contraintes peuvent être une chance pastorale si on les saisit ! L'Eglise de demain se joue aujourd'hui. Dans notre capacité à s'adapter au réel".



Aussi dans l'actu de la semaine :