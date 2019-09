La rentrée de l’enseignement catholique

L’actualité de ces derniers jours a été marquée par la rentrée scolaire. Tous ont repris le chemin des classes, les enfants comme les enseignants et le personnel d’accompagnement dans les établissements scolaires.

Juste avant la rentrée, une journée a rassemblé les chefs d’établissements catholiques du diocèse de Grenoble-Vienne.

Ils étaient plus de 120 réunis à l’abbaye de Hautecombe en Savoie pour un temps fraternel et un temps de travail.

L'occasion pour RCF de recueillir le témoignage du directeur diocésain et de chefs d'établissements.