"La retraite spirituelle : un temps pour soi et pour écouter Dieu !"

Au programme estival de la Maison du Grand-Pré : trois retraites spirituelles. L'une animée par une Soeur de la communauté, les deux autres par des religieux de différentes congrégations (un prêtre assomptionniste et des missionnaires de Saint-François de Sales).

"Quelque soit le thème et les animateurs, la retraite spirituelle, c'est un temps pour soi et pour écouter Dieu. Une belle idée pour se ressourcer l'été" affirme Soeur Sharmein Fernando, directrice de la Maison. "Il ne faut pas avoir peur du silence pendant les retraites : il n'est pas vide, il est habité".

"Mieux se connaître et s'apprécier soi-même. Pour grandir humainement et spirituellement"

Stages d'iconographie, de calligraphie, méditation... Les autres propositions de la Maison de Chavanod sont ouvertes sur différentes méthodes, techniques, arts, spiritualités. "Tout au long de l'année, nous accueillons des intervenants de confiance. Leurs démarches et pratiques ont un point commun : mieux se connaître et s'apprécier soi-même. Pour grandir humainement et spirituellement".

AUSSI AU SOMMAIRE DE CETTE EMISSION :