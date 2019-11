tous les samedis à 10h30 et dimanche à 9h30,

L'actualité est dense chaque semaine et notre radio lui fait une place importante au niveau local. Pour mieux comprendre le enjeux et les sujets de société, jean-Pierre CHUZEL nous donne chaque semaine des clés de lecture de l'actualité nationale et internationale en revenant sur les faits marquants. Une analyse locale du monde actuel pour mieux colorer notre radio du prisme rural de notre territoire sur l'actualité qui nous entoure.