La Saint Valentin autrement

Laudato Si pour les adolescents

Le 15 février à Domène collégiens et lycéens seront réunis autour des thèmes de l’écologie et de la solidarité.

Informations et inscriptions ici : https://sites.google.com/view/inscriptionlaudatosi/accueil

Fêter les amoureux en Eglise

La Saint Valentin, fête les amoureux, cela n’aura échappé à personne. Dans les boutiques, tout est fait pour inciter hommes et femmes à dire leur affection à travers mots doux, cadeaux ou roses rouges. Le 14 février donne l’occasion à des paroisses, des groupes d’Eglise et des mouvements pour redire la nécessité de prendre soin de son couple. Ils organisent des soirées pour les couples.

Des propositions au choix :