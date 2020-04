La Société St Vincent de Paul continue ses missions et va même au-delà

Nous verrons aujourd’hui comment la Société St Vincent de Paul continue sa mission dans le Berry auprès des plus fragiles.



Nous verrons aussi comment les aumôneries tentent de garder du lien avec les enfants et les familles. Ce n’est pas parce que les cours de catéchèse ne peuvent plus se faire que tout enseignement religieux disparaît.



Et puis nous retrouverons François Chasseriau qui va nous annoncer que la messe de ce dimanche aura lieu à Neuvy-St-Sépulchre.