"La Source": un lieu d'écoute et d'espèrance au coeur de la Belle de mai

3è arrondissement de Marseille, un des arrondissements les plus pauvres d’europe, des quartiers où l’avenir des jeunes est incertain face à la violence, au trafic de drogue et à la tentation de l’argent facile.



Pourtant les familles qui vivent dans ces quartiers enclavés souhaitent de tout cœur donner un avenir à leurs enfants malgré ces fléaux.



Le patronage "la source" créé il y a quatre ans va à la rencontre de ces familles et de ces jeunes pour “habiter le quotidien et être un lieu de proximité, de mixité sociale mais aussi un lieu d’écoute et d'espérance.