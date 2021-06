La suppression de la clause de conscience conduit à la tyrannie

Mgr Yves Le Saux revient sur l'adoption du rapport Matic au parlement européen, qui vise à inscrire l'avortement comme un droit et à supprimer la clause de conscience des médecins. Obliger un homme à faire quelque chose qui est contraire à sa conscience est le début de la tyrannie.

Il nous rappelle également que, selon la célèbre citation de l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski : "le beau sauvera le monde" et nous invite à élever notre regard au beau en visitant notre beau patrimoine et en s'intéressant à l'art. Le beau nous aide à nous rapprocher de Dieu car il nous élève vers Lui.