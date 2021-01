La venue des mages en écho au livre de Daniel

La nouvelle année commence. Après Noël et le nouvel an, voici l'Epiphanie où il est question de songes, qu'on retrouve aussi dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. On retrouve le Pasteur Samuel Duval suivi d'une discussion avec le pasteur Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.