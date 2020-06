"La vie bénédictine, c'est un peu les trois-huit: prière, travail et lecture"

Et si la formule, en fait récente, "ora et labora" est bien connue, la lecture est souvent sous-estimée dans la structuration de la vie du moine. "Saint Benoit sait bien que le lecture est importante, nous précise le P. Thierry Barbeau de l'abbaye de Solesmes, car les vérités de la foi ne sont pas du tout évidentes." Q'il s'agisse des "pères de l'Eglise" ou de figures de sainteté comme Charles de Foucauld, Newman ou Thérèse de l'Enfant-Jésus, la lecture spirituelle permet de nourir sa foi. "Essayez, nous dit le P. Thierry, vous allez trouver un ami et à travers lui le Bon-Dieu qui se dit aux pages de nos livres."