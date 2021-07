La vie consacrée en période COVID

Les personnes qui consacrent leur vie au Seigneur ont des histoires et des missions différentes. On les appelle moniale, religieux, ou encore vierge consacrée. Ils vivent en communauté ou seul, dans un cloitre ou une cité mais tous ont en commun une vie intime avec le Christ, une vie qui rayonne et qui porte un témoignage.

Vitamine C cette semaine vous propose d’entendre des témoins de la vie consacrée. Ils nous disent comment ils ont vécu ces périodes de confinement, comment ils ont pu être présents et accompagner les personnes en fragilité et peut-être préparer le monde de demain.