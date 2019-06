La vie n’est pas vaincue par la mort

Un décès est toujours un moment difficile, la meilleure solution c’est de se faire soutenir par quelqu’un.

C’est ce que propose le service catholique des funérailles, dirigé par Bruno Chateauvieux, qui est un service concurrentiel attentif à la qualité de l’accompagnement et donne des conseils pour l’organisation des funérailles.

Ce service n’a aucun but lucratif et permet de vivre un parcours de deuil et de vivre les richesses des traditions et rites chrétiens.

Pour joindre se service : 04 42 26 73 11 66 cours de Sextius Aix-en-Provence