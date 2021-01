La Vierge à Pontmain : les 150 ans d'un message universel

Le 17 janvier 1871, en pleine guerre franco-prussienne, la Vierge Marie apparaitra à 7 enfants de ce petit village de Mayenne avec ce message « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ».

Une histoire extraordinaire et un message qui, 150 ans après, est toujours autant d’actualité et attire des milliers de pèlerins chaque année dans ce sanctuaire dont la mission est de transmettre cette parole vivante au plus grand nombre.

Une émission spéciale sur les radios chrétiennes des Pays de la Loire RCF et Fidélité à l’occasion du 150ème anniversaire de l’apparition de Pontmain.