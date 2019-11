" La vocation est un attrait, une attirance, que Dieu met dans l'âme "

On parle souvent aujourd'hui d'une crise des vocations qu'il s'agisse de la vocation sacerdotale, religieuse ou bien de la vocation au mariage. Comment être certain que son engagement tiendra ? Cette interrogation refroidit plus d'un aux portes de la mairie, de l'autel ou du couvent... Le Père Jacques de Préville revient sur ce qu'est profondément la vocation monastique selon Benoit." La plus grande patience " est nécessaire à la vocation du moine.