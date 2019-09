Octobre 2019, pour l’Eglise Catholique, c’est le Mois Missionnaire extraordinaire. Pour Amandine, Jean-François et leurs garçons de six mois et trois ans, ce sera justement le début d’une mission de deux ans à l’étranger.

Direction la Colombie, pour travailler dans une maison créée par les Frères Maristes : « Nous allons vivre avec des familles victimes de la guerre avec les FARQ. Nous devrons animer la communauté, dans un esprit fraternel. Comme les premières communautés chrétiennes » explique Amandine.

"Au retour, nous espérons vivre la mission autrement, ici, en France"

Une mission loin des compétences professionnelles du couple. « Nos engagements personnels et en Eglise ont sans doute inspiré Fidesco. Nous sommes heureux de lâcher nos sécurités pour dépendre du Seigneur. Au retour, nous espérons vivre la mission autrement, ici, en France. » confie Jean-François, tout sourire.

Déjà deux autres couples et trois célibataires de Haute-Savoie sont en mission d’Eglise à l’étranger.

