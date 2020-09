Laudato si est la seconde encyclique du pape François.

Ayant pour sous-titre « sur la sauvegarde de la maison commune », elle est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale, et de façon générale à la sauvegarde de la Création.



Cinq ans après sa parution, Laudato Si prend toute son importance en ces temps marqués par la crise sanitaire. Rencontre avec L'Abbé Bernard van Vynckt, et Thierry Thilquin